Processo Alessia Pifferi la difesa | Ha negato di essere incinta e partorito in bagno comportamento psicotico

I consulenti della difesa di Alessia Pifferi, già condannata in primo grado all'ergastolo per aver fatto morire di stenti la figlia di 18 mesi nel 2022, sono intervenuti in aula. "La gravidanza negata di Pifferi è un vero e proprio meccanismo psicotico che non può essere ignorato. Caratteristiche di ritardo mentale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

processo alessia pifferi difesaProcesso Alessia Pifferi, la difesa: “Ha negato di essere incinta e partorito in bagno, comportamento psicotico” - I consulenti della difesa di Alessia Pifferi, già condannata in primo grado all'ergastolo per aver fatto morire di stenti la figlia di 18 mesi nel 2022 ... fanpage.it scrive

Alessia Pifferi, scontro tra avvocato Pontenani e Roberta Bruzzone/ “L’hai vista solo tre volte…” - Alessia Pifferi, processo d'appello: scontro tra l'avvocato Alessia Pontenani e Roberta Bruzzone su perizia psichiatrica: "L'hai vista solo tre volte... Scrive ilsussidiario.net

Alessia Pifferi, gli psichiatri dell'ultima perizia: "disarmonia emotiva" ma "piena capacità" - È stata discussa questa mattina, davanti ai giudici della Corte d’Assise d’Appello di Milano, la perizia psichiatrica che ha ... Si legge su iltempo.it

