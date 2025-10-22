Processo Alessia Pifferi la difesa | Ha negato di essere incinta e partorito in bagno comportamento psicotico

I consulenti della difesa di Alessia Pifferi, già condannata in primo grado all'ergastolo per aver fatto morire di stenti la figlia di 18 mesi nel 2022, sono intervenuti in aula. "La gravidanza negata di Pifferi è un vero e proprio meccanismo psicotico che non può essere ignorato. Caratteristiche di ritardo mentale". 🔗 Leggi su Fanpage.it