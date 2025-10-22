Problemi per Angeliño | quando torna l' esterno della Roma?

Che fine ha fatto Angeliño? Lo spagnolo non gioca una partita con la Roma da settembre e il suo rientro sembra ancora lontano. Un problema in più per Gasperini alla ricerca di una soluzione per sostituire il suo esterno mancino. I problemi di Angelino Angeliño ha giocato la sua ultima partita con. 🔗 Leggi su Romatoday.it