Problemi con la posta di Aruba segnalazioni da tutta Italia

Tempo di lettura: < 1 minuto Numerosi utenti in queste ore stanno lamentando la difficoltà o l’impossibilità di accedere ed utilizzare il servizio mail di Aruba. Il sito downdetector, specializzato nel monitoraggio dei problemi della rete, evidenzia un importante aumento delle segnalazioni dalle 7 di questa mattina riguardanti tutto il territorio nazionale e non una specifica area geografica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Problemi con la posta di Aruba, segnalazioni da tutta Italia

