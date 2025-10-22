Problemi con la posta di Aruba segnalazioni da tutta Italia

Tempo di lettura: < 1 minuto Numerosi utenti in queste ore stanno lamentando la difficoltà o l’impossibilità di accedere ed utilizzare il servizio mail di Aruba. Il sito downdetector, specializzato nel monitoraggio dei problemi della rete, evidenzia un importante aumento delle segnalazioni dalle 7 di questa mattina riguardanti tutto il territorio nazionale e non una specifica area geografica.      L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

