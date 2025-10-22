Probabili formazioni Real Madrid Juve | le ultime sulle possibili scelte di Tudor per la trasferta di Champions al Bernabeu

Probabili formazioni Real Madrid Juve: le ultime sulle possibili scelte di Tudor per la gara del Bernabeu, valida per la 3ª giornata di Champions. Emergenza in difesa, scelte quasi obbligate ma con un pizzico di sorpresa. La Juve si prepara alla notte più difficile, quella del Santiago Bernabéu contro il Real Madrid (ore 21:00), e Igor Tudor sembra orientato a schierare una formazione inedita, dettata dalle pesantissime assenze ma anche dalla volontà di dare una scossa alla squadra. La probabile formazione: si va verso il 3-5-2. Di fronte all’emergenza difensiva (out Bremer e Cabal), il tecnico croato dovrebbe abbandonare il consueto 3-4-2-1 per affidarsi a un più solido 3-5-2. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Probabili formazioni Real Madrid Juve: le ultime sulle possibili scelte di Tudor per la trasferta di Champions al Bernabeu

