Probabile formazione Real Madrid Xabi Alonso con gli uomini contati in difesa lancia due giovani In attacco il tridente delle meraviglie

Probabile formazione Real Madrid, Xabi Alonso con gli uomini contati: le possibili scelte degli spagnoli. Una difesa da incubo, un attacco stellare. Xabi Alonso deve fare i conti con un’emergenza senza precedenti per la supersfida di Champions League di questa sera (ore 21:00) contro la Juve. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, l’allenatore del Real Madrid è costretto a inventarsi la linea difensiva, ma in compenso può schierare tutto il suo potenziale offensivo. Il tecnico spagnolo si affiderà a un 4-3-3, ma con interpreti inediti. La lista degli assenti nel reparto arretrato è impressionante: ai lungodegenti Rüdiger e all’ex Huijsen, si sono aggiunti Alaba (infortunatosi contro il Getafe), Mendy e Ceballos. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Probabile formazione Real Madrid, Xabi Alonso con gli uomini contati in difesa, lancia due giovani. In attacco il tridente delle meraviglie

