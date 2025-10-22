Private equity la Campania prima al Sud con le start up

Ilmattino.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra il 2017 e luglio 2025, le startup e le scaleup del Mezzogiorno hanno raccolto complessivamente 289,9 milioni di euro in equity, distribuiti su 107 round di investimento. La Campania si. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

private equity la campania prima al sud con le start up

© Ilmattino.it - Private equity, la Campania prima al Sud con le start up

Argomenti simili trattati di recente

private equity campania primaPrivate equity, la Campania prima al Sud con le start up - Tra il 2017 e luglio 2025, le startup e le scaleup del Mezzogiorno hanno raccolto complessivamente 289,9 milioni di euro in equity, distribuiti su 107 round di investimento. Come scrive ilmattino.it

Private Equity: Deloitte, 249 deal I sem., valore piu' alto di sempre primi 6 mesi - Nel primo semestre del 2025 il Private Equity ha visto la chiusura di 249 deal, il valore piu' alto mai ... Segnala borsaitaliana.it

Cerca Video su questo argomento: Private Equity Campania Prima