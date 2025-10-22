Privacy a scuola | pubblicati online elenchi delle classi sanzione al DS

La gestione della privacy a scuola resta un tema critico. Un caso recente ha visto un dirigente scolastico citato dalla Corte dei Conti dopo una sanzione del Garante Privacy. Il motivo? Aver pubblicato la composizione delle classi sul sito web dell'istituto. Questa azione, in violazione delle norme sulla tutela dei dati personali, ha innescato un procedimento per danno erariale.La violazione e la sanzione del Garante della PrivacyTutto ha origine da una prassi purtroppo diffusa ma illegittima: la pubblicazione degli elenchi delle classi sul portale web della scuola all'inizio dell'anno. Questa operazione espone dati personali degli studenti, come nome, cognome e la classe frequentata, a una platea indeterminata. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Privacy a scuola: pubblicati online elenchi delle classi, sanzione al DS

