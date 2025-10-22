Principe Andrea quanto paga per vivere nella Royal Lodge? Svelato il contratto

(Adnkronos) – Un granello di pepe, se richiesto. E' quanto prevede il contratto di locazione firmato dal principe Andrea nel 2003 e che gli permette di pagare un affitto simbolico per vivere nella Royal Lodge, una villa con 30 stanze nella tenuta di Windsor. Vale a dire una sterlina all'anno per un affitto che è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com