I produttori di Bagno a Ripoli e dintorni si preparano per la rassegna dell’extravergine. Quest’anno la mostra mercato Primolio, in programma sabato 15 e domenica 16 novembre, vedrà negli spazio dei giardini i Ponti decine di produttori locali e la possibilità per i visitatori di degustare e acquistare “l’oro verde“ fresco di frangitura a regola d’arte. Accanto alle aziende olivicole ci saranno come sempre anche i banchi del mercato contadino che presentano tanti prodotti di filiera e a chilometri zero, cibi espressi e bevande di ogni genere da gustare, gli stand delle associazioni di categoria, di volontariato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primolio, un classico che si rinnova. Mostra con un Orcio pieno di idee