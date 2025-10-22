Primo titolo svedese Favola Mjällby Borgo in trionfo

Lo slogan del club è “Rendere possibile l’impossibile“. Detto fatto. Il Mjällby è campione Svezia per la prima volta. E oltre al merito dell’impresa, si prende quello di ricordarci che le favole possono realizzarsi, se alla base c’è una convinzione granitica e la fiducia di poter sconfiggere, pur con risorse minime, chi al successo è invece abituato. La squadra fresca di titolo nazionale è il vanto di un borgo di 1.400 abitanti, molti dei quali pescatori, sulle rive del Mar Baltico. E per conquistare il titolo con ben tre giornate di anticipo è andata a vincere 2-0 in casa del Goeteborg, che di campionati svedesi ne ha vinti diciotto, oltre a due Coppe Uefa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

