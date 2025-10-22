Primi sette mesi del 2025 in Fvg calate le nascite del 5,4 per cento

Triesteprima.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calano le nascite in Friuli Venezia Giulia nei primi sette mesi del 2025: rispetto allo stesso periodo del 2024, si registra una diminuzione del 5,4 per cento. È quanto emerge dai dati provvisori dell'Istat relativi al periodo gennaio-luglio e riportati da Ansa. Inoltre nel 2024 quasi un nuovo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

