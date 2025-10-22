Primi profughi dall’Albania Era il 1994 sul viale Sclavo
Foto storica ma anche specchio di un mondo che si è trasformato in pochi decenni. E’ il 1994 e Augusto Mattioli si trova al piazzale del palasport di viale Sclavo dove stanno arrivando i primi profughi dall’Albania. Sono passati poco più di trent’anni e questa immagine ha un sapore quasi antico, considerando come la parola "profugo" abbia cambiato personaggi e rituali, oltre ovviamente agli scenari. Possiamo dire che, fino agli anni ottanta, noi italiani ci sentivamo fortemente tolleranti e saldamente solidali, a patto che queste persone si trovassero a distanze chilometriche da noi. Poi tutto è crollato, tanti muri sono caduti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
