Primato marchigiano per Villa Igea con il robot da Vinci Single Port | chirurgia più precisa e mininvasiva
ANCONA – Il Gruppo Ospedaliero Leonardo potenzia il settore della chirurgia robotica con l’acquisto del sistema da Vinci Single Port (SP). La nuova acquisizione è destinata alla Casa di Cura Villa Igea di Ancona, il primo centro nella Regione Marche a dotarsi di una tecnologia del genere che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
