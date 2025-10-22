Prima Quasi notte bianca nel centro storico genovese con arte musica e street food

Quasi una notte bianca: è quella che il Civ Sarzano Sant’Agostino propone sabato 25 ottobre, portando arte, giochi, cibo, musica, laboratori e molto altro lungo la rive gauche del centro storico, in un perimetro compreso tra via dei Giustiniani, piazza Cavour, stradone Sant’Agostino e via di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondisci con queste news

Magliano dei Marsi, successo per la prima “Sky Race del Maglio”: quasi cento atleti sui sentieri della montagna marsicana https://www.terremarsicane.it/magliano-dei-marsi-successo-per-la-prima-sky-race-del-maglio-quasi-cento-atleti-sui-sentieri-della-mon - facebook.com Vai su Facebook

Prima “Quasi notte bianca” nel centro storico genovese con arte, musica e street food - Quasi una notte bianca: è quella che il Civ Sarzano Sant’Agostino propone sabato 25 ottobre, portando arte, giochi, cibo, musica, laboratori e molto altro lungo la rive gauche del centro storico, in u ... Come scrive genovatoday.it

Quasi notte bianca a Genova: spettacoli, dj set, street food e attività in centro storico - Quasi una notte bianca a Genova: è quella che il Civ Sarzano Sant’Agostino propone sabato 25 ottobre 2025, portando arte, giochi, cibo, musica, laboratori e molto altro lungo la rive gauche del centro ... Riporta mentelocale.it

Deejay Ten, la notte bianca tra musica e musei: boom di presenze nella prima ora, con già 150 ingressi - I turisti e i residenti hanno approfittato dell'occasione per scoprire il patrimonio artistico culturale della ... Si legge su ilgazzettino.it