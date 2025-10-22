Prima pagina Corriere dello Sport | Caso Milan-Fiorentina per l’AIA il rigore non c’era

Pianetamilan.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 22 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport: “Caso Milan-Fiorentina, per l’AIA il rigore non c’era”

