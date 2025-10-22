Prima l' incendio poi la terribile scoperta la sindaca | Vicini ai parenti un evento che addolora tutta la città

Riminitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sindaca di Riccione Daniela Angelini e l’amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio per la tragica scomparsa della donna di 67 anni trovata senza vita nella propria abitazione, al quinto piano di un edificio situato tra viale Dante e viale Ceccarini, dove nella tarda mattinata di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Prima Incendio Terribile Scoperta