Prima l' esplosione in un casolare poi l' assalto al bancomat | ma la marmotta fa cilecca

Brindisireport.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSTUNI – Prove generali o un tentativo di creare un diversivo? Due le possibili chiavi di lettura di un'esplosione in un casolare nelle campagne di Ostuni, che ha preceduto di poco il tentato assalto con la tecnica della “marmotta” ai danni del bancomat di Savelletri, marina di Fasano, adiacente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

