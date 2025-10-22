Prima il guasto ad un treno e poi il freno d' emergenza fermano la metro C | attivati bus sostitutivi

Metro C a singhiozzo e sostituita da bus nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 ottobre, a partire dalle 14:30. A causare il disservizio sarebbe stato l’azionamento del freno di emergenza a bordo di un treno guasto.Metro C ferma per un’ora e mezzaI problemi sono iniziati verso le 14:30, quando. 🔗 Leggi su Romatoday.it

