prezzo gas al metro cubo oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di gas naturale permette di stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e di valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo del gas aggiornato al 22 Ottobre 2025, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare in base ai consumi della tua famiglia. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 22 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0,41512 €Smc (dato relativo a Settembre 2025, ultimo mese disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

