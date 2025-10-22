Prezzo gas al metro cubo oggi
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di gas naturale permette di stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e di valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo del gas aggiornato al 22 Ottobre 2025, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare in base ai consumi della tua famiglia. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 22 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0,41512 €Smc (dato relativo a Settembre 2025, ultimo mese disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il prezzo medio è di 4.113 euro al metro quadro contro i 5.500 del mercato - facebook.com Vai su Facebook
Bollette gas, a marzo i prezzi della maggior tutela scendono del 9,9% su mese - Per il mese di marzo 2025 il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo del servizio a maggior tutela si attesta a 117,46 centesimi di euro per metro cubo, registrando un calo del 9,9% ... Lo riporta ilgiornale.it
A marzo la bolletta del gas scende del 9,9%. - Per il mese di marzo 2025, il prezzo di riferimento del metano per il nuovo cliente tipo stabilito da Arera è pari a 117,46 centesimi di euro per ... Come scrive repubblica.it
Gas più economico, scende sotto i 40 euro al metro cubo - Il prezzo del gas è sceso sotto i 40 euro al megawattora, con i Ttf ad Amsterdam che segnano un calo del - quotidiano.net scrive