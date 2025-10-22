Previsti venti di burrasca forte nella zona montana l' allerta meteo è arancione

Emessa una allerta meteo sul territorio valida fino alla mezzanotte del 24 ottobre. A preoccupare è il vento visto che nella zona montana l'allerta è 'arancione' mentre in collina, pianura e sulla costa, l'allerta è di livello 'giallo'.Nell'avviso si legge: “Per la giornata di giovedì 23 ottobre. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

