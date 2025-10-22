Previsioni meteo ancora maltempo | la pioggia di tre mesi cadrà in tre giorni

Repubblica.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’intensa perturbazione lungo le regioni tirreniche, un nuovo fronte scaricherà altra acqua sull’Alta Toscana e lungo tutto il settore occidentale italiano, dalla Liguria fino alla Sicilia. 🔗 Leggi su Repubblica.it

