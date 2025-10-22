Prevenzione senologica al Posillipo visite gratuite e sport in mare con la Lilt Napoli

Torna per il secondo anno consecutivo  al  Circolo Posillipo  l’iniziativa della  LILT Napoli,  dedicata alla prevenzione oncologica femminile, nell’ambito della Settimana nazionale di prevenzione oncologica.  Sabato 25 ottobre, dalle 10:00 alle 14:00,  l’Ambulatorio del Circolo ospiterà una mattinata di visite di prevenzione senologica gratuite riservate alle socie e alle loro ospiti. Testimonial dell’iniziativa saranno  le Sirene Partenopee, la squadra di Dragon Boat della LILT Napoli,  nata nel 2022 grazie alla  collaborazione con il Circolo Posillipo e già protagonista di importanti successi sportivi nazionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

