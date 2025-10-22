Prevenzione in villa | una giornata dedicata alla salute

Palermotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a Palermo l’appuntamento con la salute. Sabato 25 ottobre, dalle 9 alle 13, il parco Villa Filippina ospiterà “Prevenzione in Villa”, una mattinata interamente dedicata al benessere vascolare e alla corretta alimentazione, promossa dal Centro Tac Nuclear in collaborazione con Villa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

prevenzione villa giornata dedicata"Prevenzione in Villa" a Palermo: visite gratuite e consulenze al Parco Villa Filippina - Sabato 25 ottobre il Parco Villa Filippina ospita "Prevenzione in Villa", una mattinata interamente dedicata al benessere vascolare e alla corretta alimentazione ... Scrive balarm.it

prevenzione villa giornata dedicataInail, innovazione, ricerca e prevenzione al centro Giornata salute e sicurezza sul lavoro - I risultati di alcuni dei progetti di ricerca più innovativi dell’Istituto, esposti in un’area dedicata all’interno dell’Auditorium. Riporta msn.com

Salute: Roma, il 19 giugno a Villa Pamphili “Giornata di prevenzione e informazione sul melanoma e tumori cutanei 2025”. Da domani prenotazioni per lo screening - Giovedì 19 giugno dalle ore 9 alle ore 13, a Villa Pamphili, a Roma – presso il Centro sociale “Bel Respiro” – l’Associazione Apaim - Si legge su agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Prevenzione Villa Giornata Dedicata