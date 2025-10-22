Prevenzione del tumore al seno e informazione | dipendenti e loro familiari incontrano in TP Italia professionisti in ambito sanitario e una storia a lieto fine
Tarantini Time Quotidiano Informazione e prevenzione, storie di malattia, speranza. E una sede aziendale che nel mese di ottobre si illumina di rosa in segno di vicinanza alle donne che affrontano un tumore al seno. Nel mese dedicato alla prevenzione, TP Italia ha organizzato un appuntamento per sensibilizzare sull’importanza di seguire uno stile di vita sano e di ascoltare i segnali del proprio corpo che permettono un primo controllo autonomo, da associare alle visite periodiche. L’incontro, particolarmente sentito in un’azienda nella quale oltre il 70% dei dipendenti sono donne e l’età media è attorno ai 45 anni, è stato aperto anche ai familiari delle persone che lavorano in TP Italia. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
