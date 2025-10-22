Prevenzione degli allagamenti a Santa Maria Goretti completata la bonifica del torrente Forcile

Prevenire gli allagamenti provocati dalle intense piogge che caratterizzano la stagione invernale è stato l’obiettivo dell’intervento di bonifica straordinaria del torrente Forcile, portato a termine dall’Amministrazione comunale, su iniziativa dell’assessore alle Manutenzioni Giovanni Petralia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

COMUNICATO STAMPA Sagginale: importanti interventi di prevenzione del rischio idraulico Per ridurre il rischio di allagamenti della frazione, negli ultimi mesi sono stati realizzati diversi interventi — e altri sono in corso di completamento. - Sponde della Siev Vai su Facebook

West Nile, tavolo tecnico su prevenzione e contenimento all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina - Un’ulteriore tappa dell’intenso lavoro di coordinamento svolto dalla Cabina di regia istituita dalla Regione Lazio sul virus che coinvolge la Direzione regionale Salute, il Centro regionale del sangue ... Riporta regione.lazio.it

“Salute maschile: fai sempre goal con la prevenzione”: il progetto presentato a Santa Maria di Castellabate - Con questo spirito nasce l’iniziativa “Salute Maschile: fai sempre goal con la prevenzione”, che verrà presentata lunedì 29 settembre 2025 ... Si legge su ilmattino.it

Allagamenti: Scoccimarro, danni contenuti grazie a opere prevenzione - "Grazie agli investimenti che la Regione ha sostenuto nelle manutenzioni e nelle opere di prevenzione, i danni causati dalle piogge eccezionali occorse ieri a Trieste e dintorni, pur ... Da ilgazzettino.it