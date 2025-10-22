Prete-giornalista di 81 anni cerca di adescare un collega 40enne nei giorni del Conclave Il pm | Violenza sessuale

Un giornalista e prete spagnolo di 81 anni, Antonio Pelayo, decano dei vaticanisti iberici, rischia di finire sotto processo a Roma per l'accusa di violenza sessuale ai danni di un suo collega italiano di 40 anni. La vicenda, anticipata dal Corriere della Sera online, risale ai giorni del Conclave per l'elezione del nuovo Papa. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il sacerdote ha invitato il collega nella sua abitazione romana e li ha tentato un approccio sessuale. Il caso copre lo spazio temporale compreso tra il ricovero di Papa Francesco e la fumata bianca per Leone XIV. Tra i due nasce un’amicizia, legata anche al lavoro e agli eventi da seguire in quel periodo particolarmente complesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

