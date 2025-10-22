Prete-giornalista di 81 anni cerca di adescare un collega 40enne nei giorni del Conclave Il pm | Violenza sessuale

Quotidiano.net | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giornalista e prete spagnolo di 81 anni, Antonio Pelayo, decano dei vaticanisti iberici, rischia di finire sotto processo a Roma per l'accusa di violenza sessuale ai danni di un suo collega italiano di 40 anni. La vicenda, anticipata dal Corriere della Sera online, risale ai giorni del Conclave per l'elezione del nuovo Papa. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il sacerdote ha invitato il collega nella sua abitazione romana e li ha tentato un approccio sessuale. Il caso copre lo spazio temporale compreso tra il ricovero di Papa Francesco e la fumata bianca per Leone XIV. Tra i due nasce un’amicizia, legata anche al lavoro e agli eventi da seguire in quel periodo particolarmente complesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

prete giornalista di 81 anni cerca di adescare un collega 40enne nei giorni del conclave il pm violenza sessuale

© Quotidiano.net - Prete-giornalista di 81 anni cerca di adescare un collega 40enne nei giorni del Conclave. Il pm: "Violenza sessuale”

Altre letture consigliate

prete giornalista 81 anniPrete-giornalista di 81 anni cerca di adescare un collega 40enne nei giorni del Conclave. Il pm: "Violenza sessuale” - Il decano dei vaticanisti spagnoli invitò un cronista italiano nel suo appartamento e cercò un approccio. Lo riporta quotidiano.net

prete giornalista 81 anniIl prete-giornalista Antonio Pelayo cerca di adescare un collega durante i giorni del Conclave: accusato di violenza sessuale - Il decano dei vaticanisti spagnoli, 81 anni, invitò un cronista italiano di 40 anni nel suo appartamento e cercò l'approccio. Segnala msn.com

prete giornalista 81 anniAdesca giornalista in Vaticano durante il Conclave e lo invita a casa: prete accusato di violenza sessuale - Il giornalista e prete spagnolo 81enne è accusato di violenza sessuale su un cronista durante ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Prete Giornalista 81 Anni