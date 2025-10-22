Come per il Metrobus, l’amministrazione segue passo a passo i lavori del Pinqua a Ponte San Giovanni, il Programma Innovativo nazionale per la qualità dell’abitare da realizzare con i fondi del Pnrr e che vale circa 30 milioni nel suo complesso. Ieri l’assessore comunale ai lavori pubblici ed infrastrutture Francesco Zuccherini, ha effettuato un sopralluogo proprio per rendersi conto a che punto stanno i cantieri. E annuncia prima di tutto che sono ripartite le opere di riqualificazione dell’area del parcheggio del palazzetto dello sport di via Cestellini, dove sono in corso di montaggio le pensiline per il conseguente posizionamento degli impianti fotovoltaici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Pressing“ su Ponte San Giovanni. L’assessore in giro per cantieri. E a novembre riapre il parcheggio