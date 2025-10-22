Press Plus AI l’intelligenza artificiale al servizio dell’editoria | AI-Powered Human-Driven
Una nuova evoluzione per l’editoria digitale: la piattaforma, sviluppata in Italia, integra intelligenza artificiale e competenza giornalistica, rendendo i processi redazionali più rapidi, accurati e tracciabili. Il sistema potenzia la produzione e la distribuzione dei contenuti, valorizzando il professionista e offrendo strumenti avanzati per innovare senza perdere autenticità e controllo editoriale Roma, 22 ottobre 2025 – In un panorama editoriale sempre più complesso, dove le redazioni sono chiamate a fare di più con meno risorse, nasce Press Plus AI: la soluzione tecnologica italiana che mette la potenza dell’intelligenza artificiale al servizio della produzione giornalistica, senza mai sostituire il valore umano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Press Plus AI, l’intelligenza artificiale al servizio dell’editoria: AI-Powered, Human-Driven - Press Plus AI rivoluziona l’editoria digitale: una piattaforma italiana che integra intelligenza artificiale e giornalismo etico per redazioni moderne. Come scrive romadailynews.it