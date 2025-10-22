Presidente Meloni lei è… La frase della senatrice scatena il caos in aula La Russa interviene

Scontro infuocato in Senato durante le comunicazioni di Giorgia Meloni sul prossimo Consiglio europeo. L’Aula si è accesa dopo gli interventi dell’opposizione, tra interruzioni e proteste, al punto che il presidente del Senato Ignazio La Russa è stato costretto a intervenire più volte per ristabilire la calma. Ad accendere il confronto è stata la senatrice del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino, che ha rivolto accuse dirette alla premier. “Lei ha capito benissimo che le piazze non erano solo per Gaza, ma anche contro di lei. Il piano Trump quindi a lei va bene perché le ha tolto le castagne dal fuoco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it