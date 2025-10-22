Presi a pugni per impedirci di occupare | il caso in un liceo di Roma La preside | Menzogne

Un’altra occupazione che è diventata un caso. Dopo i saluti fascisti al Ruiz, ora l’attenzione si sposta sul Morgagni, scientifico di via Fonteiana 125. Dove il tentativo di occupazione degli studenti, dello scorso 20 ottobre, è stato bloccato da una delegazione di professori, genitori e studenti. 🔗 Leggi su Romatoday.it