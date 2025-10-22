Prese in ostaggio il direttore di un ufficio postale per rubare 950 euro arrestato 35enne

Cataniatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 35enne Salvo Termini, di Aci Sant'Antonio, è stato arrestato dai carabinieri, come disposto dal gip del tribunale di Catania, in relazione ad una rapina commessa lo scorso 9 maggio nell'ufficio postale di Mascalucia, che si trova in via Avvocato Vito Reina. Le accuse a suo carico, valse il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

