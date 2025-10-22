Prenotano un tavolo per 20 e non si fanno vivi Lo sfogo dell' osteria | Basta chiediamo la carta di credito

A detta di molti, esperti in gastronomia e di ristorazione, si tratta della miglior osteria della Romagna. Un inno per le sue ricette tradizionali e le materie prime rigorosamente locali. Un cult, alle latitudini di Santarcangelo, che proprio di recente ha ottenuto per il quarto anno di fila i. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

