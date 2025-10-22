Prenotano in 20 e non si presentano | la Sangiovesa ora chiede la carta di credito

Santarcangelo (Rimini), 23 ottobre 2025 – Avevano prenotato dei tavoli al ristorante e poi sono spariti nel nulla, senza disdire. Così i titolari della Sangiovesa di Santarcangelo hanno deciso: da oggi basta prenotazioni solo con nome e numero di telefono, saranno richiesti anche i dati della carta di credito per avere la conferma. Questa vale per le tavolate composte da più di otto persone. Il noto ristorante nel cuore del borgo festeggia proprio oggi (per il quarto anno consecutivo) i Tre gamberi sulla guida Gambero Rosso, confermandosi ai vertici della cucina di tradizione in Italia. E lo fa anche con questo cambiamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prenotano in 20 e non si presentano: la Sangiovesa ora chiede la carta di credito

