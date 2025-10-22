Prendi le pastiglie 19enne patteggia due anni per la morte di Andrea Prospero
Un destino sospeso tra silenzi, solitudine e la chat della morte. La vicenda di Andrea Prospero arriva in tribunale per l’udienza preliminare a carico di un 19enne romano, accusato di istigazione al suicidio del coetaneo studente diciannovenne originario di Lanciano, rinvenuto morto il 29 gennaio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Non è un caso se un pomeriggio di Lunedì prendi il primo aereo e voli in Mondraker… - facebook.com Vai su Facebook