Prendi le pastiglie 19enne patteggia due anni per la morte di Andrea Prospero

Perugiatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un destino sospeso tra silenzi, solitudine e la chat della morte. La vicenda di Andrea Prospero arriva in tribunale per l’udienza preliminare a carico di un 19enne romano, accusato di istigazione al suicidio del coetaneo studente diciannovenne originario di Lanciano, rinvenuto morto il 29 gennaio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

