Martedì 28 ottobre ore 21.00 al teatro Tordinona di Roma prende il via la terza edizione della rassegna LE INTERVISTE IMPOSSIBILI – Dalla radio al palcoscenico, curata da Laura De Luca e Renato Giordano, per la regìa di Renato Giordano. Claudio Giovanardi intervista GIOVANNI PASCOLI ( Sergio Nicolai ). Giovanni Antonucci intervista ETTORE PETROLINI ( Antonello Avallone ). Ouverture di stagione con il gruppo ARADANZA diretto da CLAUDIA CALDARONE Il tema della serata, che lega le due conversazioni in scena, sarà in questa occasione il gioco della parola, il gusto della parola. Giovanni Pascoli, Ettore Petrolini: due personaggi entrambi maghi dei giochi verbali, l’uno in nome della poesia, l’altro del calambour e della battuta di scena. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Prende il via la terza edizione della rassegna LE INTERVISTE IMPOSSIBILI – Dalla radio al palcoscenico, curata da Laura De Luca e Renato Giordano