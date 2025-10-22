Prende il via la terza edizione della rassegna LE INTERVISTE IMPOSSIBILI – Dalla radio al palcoscenico curata da Laura De Luca e Renato Giordano
Martedì 28 ottobre ore 21.00 al teatro Tordinona di Roma prende il via la terza edizione della rassegna LE INTERVISTE IMPOSSIBILI – Dalla radio al palcoscenico, curata da Laura De Luca e Renato Giordano, per la regìa di Renato Giordano. Claudio Giovanardi intervista GIOVANNI PASCOLI ( Sergio Nicolai ). Giovanni Antonucci intervista ETTORE PETROLINI ( Antonello Avallone ). Ouverture di stagione con il gruppo ARADANZA diretto da CLAUDIA CALDARONE Il tema della serata, che lega le due conversazioni in scena, sarà in questa occasione il gioco della parola, il gusto della parola. Giovanni Pascoli, Ettore Petrolini: due personaggi entrambi maghi dei giochi verbali, l’uno in nome della poesia, l’altro del calambour e della battuta di scena. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Prende il via mercoledì 22 ottobre alla La Compagnia la 46a edizione del , terza tappa della #50giorni2025. Un nuovo appuntamento all'insegna dello sguardo femminile di alcune delle più talentuose registe contempora - facebook.com Vai su Facebook
Cercasi studenti per dare voce all’archivio storico Oto Melara con un progetto scuola-lavoro - Terza edizione di “A scuola d’impresa”, progetto promosso da Museimpresa (Associazione italiana degli archivi e dei musei d’impresa) e Università LIUC ... Da msn.com
Torna Cinema Revolution, al via terza edizione campagna del Mic - Prende il via la terza edizione di Cinema Revolution, come già confermato dalla sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, durante la serata dei Premi David di Donatello. Si legge su ansa.it
Premio Porco Rosso, al via la terza edizione - Terminata l'anno scorso la prima edizione con premiazione alla miniconvention di Montaretto, e la seconda con premiazione al prossimo Stranimondi, i cui finalisti saranno ospitati su un volume Delos ... Da fantascienza.com