Prende a martellate l' auto dell' ex arrestato

Sarzana, 22 ottobre 2025 – Viola il divieto di avvicinamento alla ex, arrestato dalla polizia. Verso le 22.15 di ieri sera, mentre gli agenti della polizia del commissariato di Sarzana stavano pattugliando il territorio, hanno notato un uomo uomo conosciuto dagli operatori perché destinatario di un divieto di avvicinamento alla ex compagna, mentre tentava di danneggiare, con un martello, l'autovettura della donna, parcheggiata a meno di 500 metri dal luogo di lavoro di quest'ultima. L'uomo, già indagato per atti persecutori consumati nei confronti della ex, già colpito dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento corredata dal braccialetto elettronico antistalking, in quei giorni è stato monitorato dagli operatori del commissariato in considerazione di alcune segnalazioni pervenute.

