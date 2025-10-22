Premio Sulmona 2025 | un’edizione dedicata all’arte che trasforma e contamina lo spazio

Sulmona, città natale del poeta latino Ovidio, ha ospitato anche quest’anno uno degli eventi culturali più longevi e prestigiosi del nostro Paese: il Premio Sulmona di Arte e Giornalismo, giunto alla sua 52ª edizione. Una manifestazione che, anno dopo anno, conferma la sua centralità nel dibattito sull’arte contemporanea e sull’informazione di qualità. Il cuore della cerimonia si è svolto al Teatro Comunale “Maria Caniglia”, dove un pubblico attento e variegato, tra artisti, giornalisti, studenti, cittadini, ha preso parte a una giornata intensa e vibrante di emozioni, riflessioni e scambi culturali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

