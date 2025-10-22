Premio Sacharov 2025 a due giornalisti dissidenti detenuti in Georgia e in Bielorussia

Ilfattoquotidiano.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista bielorusso Andrzej Poczobut e la giornalista georgiana Mzia Amaglobeli sono i vincitori del Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2025. Si tratta della più alta onorificenza del Parlamento europeo per chi combatte per i diritti umani. Ad annunciarlo è stata la presidente Roberta Metsola: “Sono detenuti solo per aver fatto il proprio lavoro. Il loro coraggio è un potente simbolo della lotta per la libertà e la democrazia”. Andrzej Poczobut è un giornalista, saggista e blogger della minoranza polacca in Bielorussia. È noto per le sue critiche al regime di Alexander Lukashenko e per la sua lotta per la libertà di espressione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

