Premio Sacharov 2025 a due giornalisti dissidenti detenuti in Georgia e in Bielorussia

Il giornalista bielorusso Andrzej Poczobut e la giornalista georgiana Mzia Amaglobeli sono i vincitori del Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2025. Si tratta della più alta onorificenza del Parlamento europeo per chi combatte per i diritti umani. Ad annunciarlo è stata la presidente Roberta Metsola: “Sono detenuti solo per aver fatto il proprio lavoro. Il loro coraggio è un potente simbolo della lotta per la libertà e la democrazia”. Andrzej Poczobut è un giornalista, saggista e blogger della minoranza polacca in Bielorussia. È noto per le sue critiche al regime di Alexander Lukashenko e per la sua lotta per la libertà di espressione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Premio Sacharov 2025 a due giornalisti dissidenti detenuti in Georgia e in Bielorussia

Altre letture consigliate

Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero è stato assegnato ai giornalisti Andrzej Poczobut e Mzia Amaghlobeli, detenuti rispettivamente in Bielorussia e Georgia. Ad annunciarlo è stata la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola a Strasburgo; t - facebook.com Vai su Facebook

Sessione plenaria 20-26 ottobre 2025 Medio Oriente Consiglio europeo di ottobre ( $EUCO) Ricostruzione Ucraina Importazioni energia russa Nuove regole su patente e guida pericolosa Premio Sacharov 2025 Per saperne di più europarl.e - X Vai su X

Il Premio Sacharov a due reporter dissidenti bielorusso e georgiano - Il giornalista bielorusso Andrzej Poczobut e la giornalista georgiana Mzia Amaglobeli sono i vincitori del Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2025, la più alta onorificenza del Parlamento euro ... Si legge su ansa.it

Fari nella notteIl Premio Sacharov 2025 va ai giornalisti Andrzej Poczobut e Mzia Amaglobeli - I due vincitori, detenuti rispettivamente in Belarus e in Georgia, sono stati premiati per il coraggio con cui si sono battuti contro i governi autoritari dei loro Paesi, e per aver pagato un caro pre ... linkiesta.it scrive

I giornalisti Andrzej Poczobut e Mzia Amaghlobeli vincono il Premio Sacharov 2025 - "Il loro coraggio li ha resi simboli della lotta per la libertà e la democrazia", ha detto Metsola al parlamento di Strasburgo. ilfoglio.it scrive