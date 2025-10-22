Premio Paganini la sfida è tra Rino Yoshimoto Aozhe Zhang e Hyun Seo Kim
Terna finalista a maggioranza femminile. A contendersi la vittoria, nella finalissima di sabato, una violinista giapponese, una coreana e un violinista cinese. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Campagna : ! Questa sera, su invito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il nostro concittadino Giuseppe Gibboni, vincitore del Premio Paganini, si esibirà al prestigioso Teatro La Monnaie di - facebook.com Vai su Facebook
Sei violinisti in semifinale al Premio Paganini ift.tt/FbO9v1s - X Vai su X
Premio Paganini, la sfida è tra Rino Yoshimoto, Aozhe Zhang e Hyun Seo Kim - A contendersi la vittoria, nella finalissima di sabato, una violinista giapponese, una coreana e un violinista cinese ... Come scrive ilsecoloxix.it
Premio Paganini di violino, la novità della musica da camera - Sono ventiquattro i violinisti che dal 14 al 25 ottobre prossimo si contenderanno al teatro Carlo Felice di Genova la vittoria al "Premio Paganini". Si legge su ansa.it