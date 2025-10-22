Premio La Mosca Bianca vince il dr Pablo Hernansanz dell' Istituto Cajal di Madrid

Tgcom24.mediaset.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il riconoscimento, finanziato dall'Associazione italiana Pazienti Leucemia mieloide cronica (Aip Lmc), nasce con l'obiettivo di valorizzare in modo indipendente le scoperte più rilevanti nell'ambito della biomedicina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

