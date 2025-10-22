Premio Internazionale Profilo Donna 2025 Per Aspera ad Astra al Forum Monzani
Si svolgerà venerdì 24 ottobre 2025, a partire dalle ore 18.30, presso il BPER Forum Monzani di Modena (via Aristotele 33), la cerimonia di consegna della XXXV edizione del Premio Internazionale Profilo Donna, intitolata quest’anno “Per Aspera ad Astra”.Un riconoscimento che, dal 1990, celebra le. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
