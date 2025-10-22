Premio ' Felicità' al cortometraggio della Don Milani | cerimonia simbolica per gli alunni

Pisatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un momento di festa per la scuola primaria Don Milani dell’Istituto Comprensivo ‘Gamerra’, che lunedì 20 ottobre ha celebrato simbolicamente il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla classe V (allora IV) nell’ambito della XIII edizione del concorso nazionale ‘School Movie-Cinedù’, che si è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Premio Felicit224 Cortometraggio Don