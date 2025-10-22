Premio ' Felicità' al cortometraggio della Don Milani | cerimonia simbolica per gli alunni
Un momento di festa per la scuola primaria Don Milani dell’Istituto Comprensivo ‘Gamerra’, che lunedì 20 ottobre ha celebrato simbolicamente il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla classe V (allora IV) nell’ambito della XIII edizione del concorso nazionale ‘School Movie-Cinedù’, che si è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
