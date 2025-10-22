Premio Donna d' Autore | la danzatrice pugliese Di Laura premiata a Montecitorio
Un nuovo riconoscimento all'eccellenza tarantina Roberta Di Laura, figura di spicco del panorama mondiale della danza alla quale è stato conferito il prestigioso "Premio Donna d'Autore", evento svoltosi presso l'iconica Sala della Regina a Palazzo Montecitorio a Roma. Un ennesimo premio questo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Approfondisci con queste news
Il Sindaco Valentino Mantini e l’assessora alle pari opportunità e differenza di genere, diritti LGBT e contrasto alle discriminazioni Maria Innamorato sono intervenuti, ieri pomeriggio, alla IX Edizione del Premio Donna d’Autore Awards, ospitato nella prestigios - facebook.com Vai su Facebook
"Premio Donna d'Autore" alla danzatrice tarantina Roberta Di Laura - Di Laura fa parte del “Consiglio Internazionale della Danza di Parigi“ ... Segnala rainews.it
Premio Donna d'Autore: la danzatrice pugliese Di Laura premiata a Montecitorio - Un nuovo riconoscimento all'eccellenza tarantina Roberta Di Laura, figura di spicco del panorama mondiale della danza alla quale è stato conferito il prestigioso "Premio Donna d'Autore", evento ... Segnala lecceprima.it
Riflettori sulla memoria di Noemi Durini e sulla riforma dei permessi premio - La nona edizione del premio “Donna d’autore”, che si terrà a Palazzo Montecitorio, a Roma, il 20 ottobre, vedrà in prima linea la madre Immacolata Rizzo e l’avvocata Valentina Presicce, con la loro ba ... Scrive lecceprima.it