Premio Civitas Europa | scopriamo chi lo riceverà
È ormai, questa, la VII Edizione del Premio "Civitas Europa" che premia, principalmente, personalità del nostro territorio, che si siano distinte in vari campi e settori in Italia ed all’estero, dando, appunto, lustro alla nostra comunità e Terra di Sicilia. Già dalla prima edizione del 2018. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
In Vino Civitas prende il via nella splendida cornice del Tempio di Pomona! Anche quest'anno CNA è presente con il Premio EccellenSA, che ha premiato Villa Russiz e Villa Montepaldi: due realtà che rappresentano l’eccellenza e il valore della comunità, d - facebook.com Vai su Facebook
Barcellona: torna il 26 Ottobre il Premio “Civitas Europa” - Si svolgerà Domenica 26 Ottobre alle ore 16:00, nella sala del Parco Giuseppe Maggiore di Barcellona Pozzo di Gotto - Segnala 98zero.com
A Barcellona Pozzo di Gotto la VII edizione del Premio “CIVITAS Europa” - Domenica 26 ottobre 2025, presso il Parco “Giuseppe La Rosa”, a partire dalle ore 16:00, si terrà la VII edizione del Premio “CIVITAS Europa” organizzato da “SICILIA OCCIDENTE” di Mario... Secondo 24live.it