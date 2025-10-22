Premio Civitas Europa | scopriamo chi lo riceverà

Messinatoday.it | 22 ott 2025

È ormai, questa, la VII Edizione del Premio "Civitas Europa" che premia, principalmente, personalità del nostro territorio, che si siano distinte in vari campi e settori in Italia ed all’estero, dando, appunto, lustro alla nostra comunità e Terra di Sicilia. Già dalla prima edizione del 2018. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

