Preghiera della sera del 22 Ottobre 2025 | Degnami della redenzione

Lalucedimaria.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Degnami della redenzione”. È la preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera della sera del 22 ottobre 2025 degnami della redenzione

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera del 22 Ottobre 2025: “Degnami della redenzione”

Altre letture consigliate

preghiera sera 22 ottobrePreghiera del mattino del 22 Ottobre 2025: “Fammi crescere in Te” - La preghiera del mattino di oggi, 22 ottobre è a San Giuseppe, patrono della Chiesa e della famiglia. Si legge su lalucedimaria.it

preghiera sera 22 ottobreMai più la guerra! Messa nella memoria di San Giovanni Paolo II - Si comincerà con la preghiera del rosario per implorare l’intercessione di Maria affinché Dio conceda il dono della pace, sia nei conflitti che affliggono le nazioni sia nelle vicende più quotidiane e ... Segnala milanotoday.it

preghiera sera 22 ottobrePreghiera della sera del 21 Ottobre 2025: “Voglio il Tuo Amore” - La preghiera della sera di oggi, martedì 21 ottobre, è agli Angeli Custodi che, a termine di questo giorno, sono con noi ... Lo riporta lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Sera 22 Ottobre