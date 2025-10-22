Preghiera del mattino del 22 Ottobre 2025 | Fammi crescere in Te
Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
News recenti che potrebbero piacerti
21 ottobre 2025 - Preghiera del mattino e Santa Messa. I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa nella Basilica di san Francesco in Assisi. - facebook.com Vai su Facebook
Preghiera del mattino del 21 Ottobre 2025: “Donami coraggio” - La preghiera di questa mattina, 21 ottobre, è agli Angeli Custodi che, come in ogni nostra azione, ci sono vicini ... Lo riporta lalucedimaria.it
Preghiera del mattino del 20 Ottobre 2025: “Insegnami il rispetto” - La preghiera del mattino di oggi, lunedì 20 ottobre, è allo Spirito Santo. Lo riporta lalucedimaria.it
22 ottobre, l’inizio di un Pontificato storico - di Pasquale Baldino e i suoi Tralci Il 22 ottobre è una data di particolare rilevanza per i fedeli cattolici di tutto il mondo: si celebra la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II, il pontefice p ... Si legge su ilgolfo24.it