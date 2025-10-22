Predator | Badlands | Nuovo trailer e prevendite aperte

E’ disponibile un nuovo spettacolare trailer da Predator: Badlands, il film in arrivo nelle sale da novembre 2025. In occasione del lancio delle prevendite dei ticket ( trovate tutte le informazioni a questo indirizzo ), 20th Century Studios ha svelato un nuovo trailer ricco di sequenze inedite. Il nuovo contenuto promozionale offre ancora più adrenalina agli appassionati, e sembra strizzare l’occhio ai tantissimi fan dell’universo cinematografico Predator, come è giusto che sia. Guardate il nuovo trailer di Predator: Badlands qui Qual è la trama di Predator: Badlands?. Ambientato nel futuro su un pianeta remoto e letale, Predator: Badlands segue le vicende di un giovane Predator emarginato (interpretato dall’emergente Dimitrius Schuster-Koloamatangi) che trova un’improbabile alleata in Thia (Elle Fanning, candidata agli Emmy e ai Golden Globe) mentre intraprende un viaggio insidioso alla ricerca del suo avversario finale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

