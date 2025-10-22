Una vasta area depressionaria con perno sulle Isole britanniche convoglia a più riprese nel corso della settimana masse d’aria umide e instabili; Giovedì dopo il passaggio di un veloce e intenso fronte freddo associato sempre alla depressione centrata sulle Isole Britanniche, passaggio a tempo più soleggiato e stabile fino al week-end. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 22 ottobre 2025 Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso o coperto per nubi basse sui settori di pianura con parziali schiarite nel corso del pomeriggio; sui rilievi iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso con ampie schiarite nel corso della giornata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Precipitazioni deboli o assenti, ma per il bel tempo bisogna attendere il weekend