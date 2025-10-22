Le praterie di piante marine dell’ Adriatico settentrionale sono in progressivo declino. La colpa è del riscaldamento del mare, causato dalla crisi climatica in atto, insieme alle alterazioni dovute a urbanizzazione e inquinamento. È la conclusione dello studio internazionale guidato dall’Italia con l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (Ogs), a cui hanno partecipato anche il National biodiversity future center di Palermo, l’Università di Trieste e l’Area marina protetta di Miramare gestita dal Wwf. Nella ricerca, pubblicata sulla rivista Estuarine, coastal and shelf science, si evidenzia la necessità di sviluppare strategie di conservazione mirate per proteggere questi ecosistemi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Praterie di piante marine sempre più ridotte nell’Adriatico: “La causa è il surriscaldamento del mare”