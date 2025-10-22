Pranzo UEFA Real Madrid Juve | la dirigenza bianconera al completo incontra Florentino Perez a poche ore dal big match di Champions League

Pranzo UEFA Real Madrid Juve: la dirigenza bianconera al completo, gli aggiornamenti in vista della sfida. È il giorno della grande sfida, ma prima del campo c’è la diplomazia. Come da tradizione per le partite di Champions League, le dirigenze di Real Madrid e Juventus si sono incontrate per il pranzo istituzionale organizzato dalla UEFA. Un appuntamento formale, ma di grande prestigio, per rinsaldare i rapporti tra due dei club più importanti del mondo. Nel primo pomeriggio, la delegazione della Juventus è arrivata al ristorante designato nel centro di Madrid. A rappresentare i colori bianconeri c’era la nuova dirigenza al gran completo: il presidente Ferrero, il nuovo Amministratore Delegato Damien Comolli, l’AD uscente Maurizio Scanavino, il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini e il Direttore Tecnico François Modesto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pranzo UEFA Real Madrid Juve: la dirigenza bianconera al completo incontra Florentino Perez a poche ore dal big match di Champions League

